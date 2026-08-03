История с кровавым нападением в Подмосковье получила продолжение Напавшего на двоих прохожих в Солнечногорске мужчину задержали

В подмосковном Солнечногорске задержали мужчину, который с ножом напал на двоих прохожих, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России в Telegram-канале. По данным ведомства, им оказался местный житель 1977 года рождения. В скором времени его доставят в отдел для проведения всех обязательных процедур.

В ходе следственных действий и оперативно-рызыскных мероприятий в кратчайшие сроки местонахождение лица, причастного к убийству местного жителя и покушению на убийство еще одного мужчины установлено, подозреваемый задержан. Нападавшим оказался местный житель 1977 года рождения, — говорится в сообщении.

В Солнечногорске на Староандреевской улице произошло нападение с ножом. Один человек погиб, другой получил ранения плеча и предплечья и был госпитализирован. Нападавший в камуфляже скрылся.

Также стало известно, что в Ингушетии задержали троих мужчин по подозрению в убийстве 52-летнего жителя Сунжи, совершенном, по версии следствия, из-за подозрений в колдовстве. Двое злоумышленников в масках пришли к дому потерпевшего, один из них произвел несколько выстрелов в хозяина, третий ждал сообщников в автомобиле.