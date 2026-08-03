В Мексике поймали главу крупного наркокартеля

В Мексике военные задержали Альфонсо Фернандеса Магальона по кличке Пончо, которого считают лидером наркокартеля Los Reyes, передает местный телеканал Noticias Telemundo. Госдеп США объявил награду в $5 млн (396,5 млн рублей) за сведения о нем.

Мексиканская армия захватила предполагаемого лидера наркокартеля Los Reyes Альфонсо Фернандеса Магальона, за поимку которого Соединенные Штаты предлагали награду в $5 млн, — говорится в материале.

На родине его разыскивали за похищения и организацию беспорядков, американская же сторона вменяет ему участие в сговоре по производству и сбыту наркотиков. После ареста банда заблокировала трассы и подожгла машины в нескольких районах Мичоакана, но власти заверили, что держат ситуацию под контролем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика стала центром активности наркокартелей, которые провоцируют насилие и хаос в регионе. Он подчеркнул, что американское правительство предпримет все необходимые меры для защиты национальных интересов страны и безопасности простых граждан.