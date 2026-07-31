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31 июля 2026 в 19:27

Жена известного блогера потеряла зрение после родов

Жена блогера Sol El May потеряла зрение и подвижность после родов в Мексике

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Жена инфлюенсера Брэндона Эрнандеса (псевдоним — Soy El May) Мария потеряла зрение и возможность ходить после родов в Мексике, сообщает издание 20 minutos. У пары родилась дочь, но через несколько часов после рождения ребенка у девушки остановилось сердце на семь минут и она впала в кому.

Как предполагают медики, такое состояние у Марии возникло из-за анафилактического шока на обезболивающий препарат. Ситуация ухудшилась из-за внутрибольничной инфекции. После выхода из комы у жены Эрнандеса обнаружили серьезные неврологические последствия: она лишилась зрения и возможности передвигаться. Блогер обвинил в этом врачей и больницу, в которой не было нужного оборудования для обследования.

Ранее в Австралии смог восстановиться мальчик, которому после рождения предсказывали крайне малые шансы на выживание. У жительницы Брисбена Клариссы Мэнсбридж на 33-й неделе беременности произошла отслойка плаценты. Ее сын Уильям родился без признаков жизни, и его сердце не билось 26 минут, пока врачам не удалось восстановить сердечную деятельность.

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