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31 июля 2026 в 20:15

Вспышка Эболы в Конго стала второй по масштабам за всю историю

Reuters: число зараженных Эболой в ДРК достигло более 3,5 тыс. человек

Фото: Xinhua/Global Look Press
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Число зараженных вирусом Эбола в Демократической Республике Конго достигло более 3,5 тыс. человек, что сделало нынешнюю вспышку второй по масштабам в истории, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные правительства страны. Речь идет о разновидности вируса Бундибуджио, против которой пока нет специального лечения.

Как уточнило агентство, больше всего случаев выявлено в провинции Итури. При этом на данный момент от заболевания скончались более 1,5 тыс. человек.

Нынешняя вспышка вируса превысила эпидемию в 2018–2020 годах. Однако эпидемия 2014–2016 годов в Западной Африке стала самой масштабной в истории. По данным ВОЗ, было зарегистрировано 28,6 тыс. случаев заражения и 11,3 тыс. смертей.

Ранее жители Конго целой толпой атаковали больницу, заполненную инфицированными вирусом Эбола пациентами. Медперсонал и больные были вынуждены бежать из учреждения. По имеющейся информации, толпа пошла на штурм из-за отказа докторов сделать переливание крови роженице, страдающей от анемии.

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