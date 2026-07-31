Вспышка Эболы в Конго стала второй по масштабам за всю историю

Вспышка Эболы в Конго стала второй по масштабам за всю историю Reuters: число зараженных Эболой в ДРК достигло более 3,5 тыс. человек

Число зараженных вирусом Эбола в Демократической Республике Конго достигло более 3,5 тыс. человек, что сделало нынешнюю вспышку второй по масштабам в истории, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные правительства страны. Речь идет о разновидности вируса Бундибуджио, против которой пока нет специального лечения.

Как уточнило агентство, больше всего случаев выявлено в провинции Итури. При этом на данный момент от заболевания скончались более 1,5 тыс. человек.

Нынешняя вспышка вируса превысила эпидемию в 2018–2020 годах. Однако эпидемия 2014–2016 годов в Западной Африке стала самой масштабной в истории. По данным ВОЗ, было зарегистрировано 28,6 тыс. случаев заражения и 11,3 тыс. смертей.

Ранее жители Конго целой толпой атаковали больницу, заполненную инфицированными вирусом Эбола пациентами. Медперсонал и больные были вынуждены бежать из учреждения. По имеющейся информации, толпа пошла на штурм из-за отказа докторов сделать переливание крови роженице, страдающей от анемии.