Во Франции впервые выявили локальный случай заражения вирусом чикунгунья

Во Франции впервые в этом сезоне выявили случай заражения лихорадкой чикунгунья, сообщает издание 20 Minutes. Известно, что в департаменте Тарн на юге страны был зафиксирован именно локальный, а не завозной случай заболевания.

Первое локальное заражение чикунгуньей означает, что лихорадка начала распространяться внутри материковой Франции. Помимо этого, в департаменте Буш-дю-Рон был зарегистрирован еще один случай заражения вирусом Западного Нила — первый был выявлен в середине июля в Восточных Пиренеях. Это арбовирус, который переносят комары. От него в основном страдают птицы, но он также может заразить и человека.

Также на минувшей неделе в департаментах Тарн и Эро были выявлены два независимых случая локальной передачи вируса лихорадки денге. Распространение этих заболеваний происходит из-за активного расширения ареала обитания тигрового комара (Aedes albopictus), который является переносчиком этих инфекций.

Ранее число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 3360, скончались 1487 человек, следует из данных Министерства здравоохранения страны, опубликованных в среду, 29 июля. Сообщалось, что за последние сутки зафиксировано 98 новых подтвержденных случаев заболевания, 50 ранее госпитализированных пациентов скончались.