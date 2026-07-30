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30 июля 2026 в 19:03

Во Франции впервые выявили локальный случай заражения вирусом чикунгунья

20 Minutes: во Франции выявили случай локального заражения вирусом чикунгунья

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Во Франции впервые в этом сезоне выявили случай заражения лихорадкой чикунгунья, сообщает издание 20 Minutes. Известно, что в департаменте Тарн на юге страны был зафиксирован именно локальный, а не завозной случай заболевания.

Первое локальное заражение чикунгуньей означает, что лихорадка начала распространяться внутри материковой Франции. Помимо этого, в департаменте Буш-дю-Рон был зарегистрирован еще один случай заражения вирусом Западного Нила — первый был выявлен в середине июля в Восточных Пиренеях. Это арбовирус, который переносят комары. От него в основном страдают птицы, но он также может заразить и человека.

Также на минувшей неделе в департаментах Тарн и Эро были выявлены два независимых случая локальной передачи вируса лихорадки денге. Распространение этих заболеваний происходит из-за активного расширения ареала обитания тигрового комара (Aedes albopictus), который является переносчиком этих инфекций.

Ранее число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 3360, скончались 1487 человек, следует из данных Министерства здравоохранения страны, опубликованных в среду, 29 июля. Сообщалось, что за последние сутки зафиксировано 98 новых подтвержденных случаев заболевания, 50 ранее госпитализированных пациентов скончались.

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Во Франции впервые выявили локальный случай заражения вирусом чикунгунья
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