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30 июля 2026 в 19:27

Раскрыта дальнейшая судьба самолетов «ИжАвиа»

Власти Удмуртии сообщили о передаче самолетов «ИжАвиа» в аренду другим компаниям

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Авиапарк «ИжАвиа» на период временной остановки работы перевозчика будет передан в аренду другим авиакомпаниям, сообщили власти Удмуртии. В региональном правительстве пояснили, что приостановка деятельности позволит усилить контроль за безопасностью полетов и устранить выявленные недостатки, говорится на сайте Росавиации.

Наша авиационная техника исправна и будет эксплуатироваться в течение этого времени. Борта «ИжАвиа» арендуют другие перевозчики. Сейчас идет активное обсуждение и подписание соглашений с авиакомпаниями, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация заявила об аннулировании сертификата эксплуатанта у авиакомпании «ИжАвиа». Данное решение последовало за инспекцией, проходившей с 20 по 23 июля, целью которой было подтверждение устранения недочетов, обнаруженных Ространснадзором в ходе весеннего профилактического визита.

Кроме того, в ведомстве сообщали о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов в тюменском аэропорту Рощино. Ведомство пояснило, что данные меры направлены на гарантию безопасности авиаперелетов.

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