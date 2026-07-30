Захарова выступила с заявлением после удара ВСУ по территории ЗАЭС Захарова: Россия осуждает удар ВСУ по территории ЗАЭС

Россия решительно осуждает удар ВСУ по территории Запорожской АЭС, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию. Дипломат, слова которой приводятся на сайте ведомства, подчеркнула, что последствия аварии ощутит на себе вся Европа.

Решительно осуждаем это нападение, ставшее новым проявлением циничной и опасной политики Банковой, нацеленной на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности данной российской станции, — заявила она.

В сообщении подчеркивается, что подобные действия властей Украины были бы невозможны без постоянной политической поддержки со стороны западных стран. По ее мнению, она создает у Зеленского и его окружения иллюзию безнаказанности и подталкивает к рискованным и опасным шагам.

Она обратила внимание на то, что под прямые удары ВСУ продолжают попадать подразделения и персонал ЗАЭС, не прекращаются нападения на гражданскую инфраструктуру города атомщиков Энергодара. Так, 30 июля под прицелом оказалось критически важное для функционирования атомной электростанции оборудование.

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что атаки Киева по ЗАЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе. Она отметила, что повторяющиеся удары по объекту свидетельствуют о желании Украины дезорганизовать управление станцией.