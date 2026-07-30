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30 июля 2026 в 19:57

Известный актер раскрыл, что будет делать после ухода из Госдумы

Актер Бурляев сосредоточится на творчестве после завершения работы в Госдуме

Николай Бурляев Николай Бурляев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Народный артист России Николай Бурляев рассказал, что не будет переизбираться в Государственную думу после завершения работы восьмого созыва. По словам актера, он решил уделять больше внимания творческой и режиссерской работе, передает ТАСС.

Я счел нужным заниматься творчеством, где я могу быть полезен. Сейчас я понимаю, что стал профессионалом не только как актер, но и как режиссер, я знаю, как делать кино в области драматургии. Сейчас у меня выходит очередная книга, также у меня в планах создание трех художественных и одного документального фильмов, — сказал Бурляев.

Бурляев добавил, что, хотя и покинул парламент, по-прежнему придает большое значение гражданской позиции в своей работе. Он возразил тем, кто считает, что деятели искусства не должны заниматься общественными вопросами, и в подтверждение своих слов процитировал Николая Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

Ранее Бурляев выразил критику в адрес «Чебурашки», отметив отсутствие четких характеров персонажей и положительных героев. По его мнению, искусство должно воспитывать душу нового поколения, а в современном кинематографе наблюдается преобладание голливудского формата.

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