Пашинян хочет прогнуть Россию: что за новые претензии Армении к Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил, что выход его страны из ЕАЭС из-за проблем сбыта армянских товаров будет началом конца организации. В то же время Европарламент намерен добиваться от Еревана поддержки антироссийских санкций и введения виз для россиян. При этом экономические реалии таковы, что ЕАЭС гораздо нужнее самой Армении, чем она для ЕАЭС. Зачем Пашинян запугивает Москву и ЕАЭС, чем обернется для Еревана возможные выход из организации и введение визового режима с РФ — в материале NEWS.ru.

Что заявил Пашинян про ЕАЭС

Нерешенность проблем вокруг Еревана может стать катастрофической для Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует, что экономический союз фактически «парализован».

«Подобная ситуация показывает, что ЕАЭС парализован и не работает. Если этот вопрос быстро не решится, позвольте мне спрогнозировать, что это будет началом конца ЕАЭС», — сказал Пашинян.

Это мнение он высказал спустя всего два дня после разговора с Владимиром Путиным, в ходе которого просил российского лидера повлиять на ситуацию с экспортом армянских товаров. В мае 2026 года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз из республики в Россию овощей, фруктов, алкоголя и части молочных продуктов. По словам Пашиняна, такие действия противоречат правилам самого ЕАЭС.

Как в Москве и ЕАЭС относятся к претензиям Пашиняна

Во время телефонного разговора Путина и Пашиняна 28 июля российский президент снова подчеркнул необходимость скорейшего проведения в Армении референдума по ЕАЭС. Вопрос был поставлен просто: оставаться республике в организации или полностью сосредоточиться на вступлении в ЕС.

Позиция «либо/либо» тут принципиальна для всех участников ЕАЭС: на саммите в Астане 29 мая лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России приняли совместное заявление, в котором было сказано: «Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза».

ЕАЭС не приемлет иждивенческий подход Армении, которая готовится к евроинтеграции, заявила в июне представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

«Своих сограждан республиканское руководство пытается убедить в том, что якобы пока никакого выбора, теперь уже так ставится вопрос, между ЕС и ЕАЭС делать не нужно. Можно, мол, получать все преференции от евразийской интеграции и параллельно готовить себя к запросу в членство в другом экономическом блоке. Нет, не можно. Такую иждивенческую позицию в отношении к объединению ЕАЭС терпеть мы не намерены», — подчеркнула Захарова.

Как еще Пашинян пытается давить на Россию

Вопрос членства Армении в ЕАЭС и ЕС — не единственный повод для попыток давления Еревана на Москву. Пашинян также пригрозил, что Армения может потребовать от России $2 млрд за аренду Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), проходящей по территории республики.

Военкор и блогер Александр Коц в своем Telegram-канале выразил мнение, что ситуация внешне выглядит так, будто Пашинян уже выполняет указания ЕС. «И армянский премьер, похоже, взял под козырек», — отметил Коц.

Он напомнил, что с 2008 по 2026 годы РЖД инвестировала в железнодорожную сеть Армении более 30 млрд рублей. За это время было отремонтировано 520 километров путей, модернизировано и закуплено 135 единиц подвижного состава, электрифицировано 100 процентов транспортной сети. А в 2024-м российская компания за свой счет восстановила разрушенные наводнением пути на севере Армении.

«И теперь очарованный Западом Пашинян хочет, чтобы мы ему еще и платили. Очень напоминает желание Европы нажиться на репарациях, которые Москва, по мнению Брюсселя, должна будет рано или поздно выплатить Киеву. Можно было бы назвать поведение армянского премьера черной неблагодарностью, но на ум лезет только нецензурщина», — написал Коц.

Пашинян использует тему ЮКЖД лишь как инструмент политического давления на Россию и внутренней мобилизации электората, заявил NEWS.ru научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов. Однако, по его словам, «реальных оснований для скорой победы у Еревана немного или вообще нет».

Железная дорога, Ереван Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Арбитраж — это прежде всего способ затянуть спор и повысить ставки, а не гарантированный механизм отъема актива у РЖД. За этим стоит и тайная операция западных спецслужб , с одной единственной целью — последовательно втянуть Армению и ее народ исключительно и только в западный контур влияния, при котором Россию постараются выдавить из региона полностью и навсегда», — сказал эксперт.

Угрозы Пашиняна совпали по времени с высказыванием депутата Европарламента Фернана Картайзера. Тот заявил, что Ереван должен ввести санкции против России и визовый режим для россиян. По словам политика, Брюссель будет добиваться от Пашиняна принятия таких мер.

Если Пашинян пойдет на поводу у Европы против России, это будет губительно для его страны, предупредил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Армения никогда не введет санкции против России, я в это не верю. Мы члены ЕАЭС и СНГ. Евросоюз подталкивает Армению к этому, провоцируя через Европарламент и всякие русофобские СМИ. Принятие непопулярных решений будет губительно для Армении, если она пойдет по этому пути. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует и санкций не будет. Армения должна определиться, куда она пойдет: в Евросоюз или останется в Евразийском экономическом союзе», — заявил Джабаров.

Чем на самом деле обернется выход Армении из ЕАЭС

Выход Армении из Евразийского экономического союза будет для него не «началом конца», а началом нового ЕАЭС, в котором участники должны будут не только получать выгоды от российского рынка, но и что-то давать взамен. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Геворг Мирзаян.

«Время, когда в рамках ЕАЭС можно было жить за счет российского рынка, но при этом активно участвовать в действиях различных враждебных России группировок, и уж тем более — заниматься открытым „многостульем“ с российскими врагами, — должно пройти. Поэтому Никол Пашинян отчасти прав: это будет концом прежнего — нахлебнического — ЕАЭС. Что же касается Армении, то Армения — это для Евразийского экономического союза скорее балласт, чем какой-то профит, особенно с учетом позиции и поведения нынешних властей страны. Если Пашинян выведет Армению из ЕАЭС, то в объединении будет всем хорошо», — пояснил Мирзаян.

8 мая 2024. Президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа налево) во время общего фотографирования лидеров стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Заявления и действия Пашиняна не смогут изменить позиции России и ЕАЭС, но способны навредить самой Армении, подтвердил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Россию не сможет прогнуть никто и никогда, тем более Пашинян. Такое никому не по зубам. Скорее Армения загнется сама, если продолжать „акробатические“ ассоциации. В ЕАЭС Армения — уважаемый и полноправный член союза. А Европа постарается сделать из нее еще одну „калитку“, „черный ход“ в Россию. На этом вся значимость Армении в глазах Европы будет исчерпана. Ее выжмут досуха и „поделятся“ производственными и торговыми нормами, по которым она не сможет вести дела свободно, как в формате ЕАЭС», — пояснил Толмачев.

Он подчеркнул, что «европейский» курс Пашиняна — «стратегическая ошибка, которая обойдется братскому для нас народу Армении очень дорого».

Читайте также:

Тайны «Новой почты»: что на самом деле скрывается на ее складах и в фурах

Сбивает любые БПЛА за секунды: новый лазер ВС РФ «Перун» станет ужасом ВСУ

«Подельники его зарежут»: Вассерман о Зеленском, финале СВО и войне в Иране