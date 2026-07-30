«Мы не заметим»: Решетников оценил ограничения поставок из Армении в Россию Решетников заявил, что Россия без труда заместит поставки товаров из Армении

Ограничения на поставки некоторых товаров из Армении не окажут заметного негативного влияния на экономику России и уровень инфляции, заявил газете «Известия» министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, речь идет о нишевых товарах, поэтому статистически влияние этих поставляемых продуктов на рынки не будет заметно.

Я готов за наши рынки сказать, что по нашим рынкам, конечно, влияния не будет. Вчера у меня спрашивали, что будет с инфляцией и так далее. Мы не заметим статистически этих всех цифр. Это нишевые достаточно товары, — пояснил глава ведомства.

Решетников отметил, что основной объем товаров, востребованных на рынке, удовлетворяется за счет отечественного производства. Кроме того, на российском рынке существует диверсифицированная структура поставщиков.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявлял, что, сближаясь с Евросоюзом и подрывая отношения с ЕАЭС, власти Армении совершают стратегическую ошибку. Европа «досуха выжмет» республику, констатировал российский политик.