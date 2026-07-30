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30 июля 2026 в 20:52

Продюсеру «Джокера» предъявили обвинение в мошенничестве

Variety: продюсеру Клоту предъявили обвинения в мошенничестве

Джейсон Клот Джейсон Клот Фото: AdMedia/Global Look Press
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Продюсеру Джейсону Клоту, работавшему над фильмами «Джокер», «Вавилон» и «Охотники за привидениями: Наследники», предъявили обвинения по делу о создании финансовой пирамиды на сумму около $100 млн (8 млрд рублей), сообщила газета Variety. Следствие установило, что средства инвесторов, выделенные на кино и игру, использовались Клотом для покрытия обязательств в канадском секторе недвижимости.

Главный аргумент в пользу покупки фильма «Джокер» заключался в том, что он инвестировал в этот проект, и это имело огромный финансовый успех. Он не сказал им, что спрос значительно превысил предложение, и обманул инвесторов… Каждый раз он использует новый проект, чтобы окупить первый, — сказал адвокат Александр Лофтус.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей для Филиппа Росса, бывшего продюсера Олега Газманова, которого обвиняют в мошенничестве и нарушении авторских прав. Апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения.

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