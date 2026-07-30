«Почерк Драпатого»: политолог раскрыл цель провокации Украины в Польше

Недавний вход неизвестных летательных аппаратов в воздушное пространство Польши мог являться спланированной провокацией со стороны Киева, сообщил в беседе с Life.ru политолог-международник Владимир Оленченко. По мнению аналитика, цель этой акции — представить украинские дроны как российские, тем самым спровоцировав прямой конфликт между Россией и Польшей.

Я думаю, что это очередная украинская провокация. Они не справляются, их противовоздушная оборона не справляется. К тому же у них сейчас напряженные межгосударственные отношения с Польшей, поэтому не исключено, что использование беспилотников носило характер провокации, — указал политолог.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что этот маневр преследует более отдаленную политическую цель — попытку Киева отвлечь внимание польского общества и перекрыть исторические споры. По словам Оленченко, украинская сторона стремится вовлечь поляков в конфликт, надеясь, что это позволит забыть о противостоянии по вопросу Волынской резни.

Собеседник Life.ru также прокомментировал кадровые изменения в ВСУ, охарактеризовав нового главкома Михаила Драпатого как человека, не обладающего сильными политическими навыками, но склонного к террористическим методам. По мнению эксперта, резкая активизация налетов на российские регионы после его назначения свидетельствует о таком подходе, и, по всей видимости, новый главнокомандующий начал действовать и в отношении польского направления.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи лидеров «коалиции желающих» в Париже обратил внимание, что власти страны на данный момент не собираются передавать дополнительные ракеты для систем Patriot Украине. Помощь такого типа пока не планируется, констатировал он.