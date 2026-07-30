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30 июля 2026 в 21:15

Смертельно опасный паук укусил россиянку во время прогулки с ребенком

В Челябинской области ядовитый паук укусил 31-летнюю девушку

Фото: H. Bellmann/blickwinkel/Global Look Press
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Ядовитый паук каракурт укусил девушку в Челябинской области, ее госпитализировали, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом медикам потребовалась консультация с главным эпидемиологом региона. Специалисты выясняют, действительно ли 31-летнюю Лидию укусил каракурт или же симптомы могли вызвать укусы других насекомых.

Известно, что женщина гуляла с ребенком в 20 километрах от Челябинска, когда почувствовала сильную боль и жжение под мышкой. Как отметила девушка, в этот момент она заметила на себе черно-красного паука и стряхнула его.

Через несколько минут состояние девушки резко ухудшилось: у нее появилась сильная слабость, одышка, сухость во рту и головокружение. После этого пострадавшая сразу направилась в больницу, где ей поставили капельницы и уколы, однако сразу медики не смогли понять, кто ее укусил. Главный эпидемиолог региона заявил, что официально каракуртов в Челябинской области не регистрировали.

Ранее кандидат биологических наук член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров заявил, что из-за глобального потепления и поставок продовольствия с юга России в Московский регион мигрируют смертельно опасные пауки каракурты, известные как «черные вдовы». Он подчеркнул, что яд хищника содержит альфа-латротоксин, который поражает нервную и сердечно-сосудистую системы человека.

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