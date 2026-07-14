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14 июля 2026 в 10:44

В Польше сказали «нет» поставкам Patriot на Украину

Туск: Польша пока не планирует передачу новых ракет для Patriot Украине

Дональд Туск Дональд Туск Фото: IMAGO/FOT.TEDI/NEWSPIX.PL/imago-images.de/Global Look Press
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Власти Польши на данный момент не собираются передавать дополнительные ракеты для систем Patriot Украине, заявил премьер-министр страны Дональд Туск после встречи лидеров «коалиции желающих» в Париже. По его словам, которые передает телеканал TVP Info, помощь такого типа пока не планируется.

Мы пока не планируем помощь такого типа, — уточнил Туск.

Ранее сообщалось, что на запуск производства ЗРК Patriot на Украине потребуется значительное время. По оценке экспертов, даже на организацию пробного выпуска уйдет не менее 12–24 месяцев, а для выхода на серьезные объемы производства понадобятся гораздо большие сроки.

До этого стало известно, что украинская система ПВО не справляется с новыми российскими атаками на Киев. Как уточнили французские аналитики, 6 и 11 июля баллистические ракеты, выпущенные по столице Украины, не были перехвачены. Один из украинских полковников уточнил, что причиной такой ситуации стала нехватка противоракетных комплексов и ракет Patriot.

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