Стало известно о новой миссии бундесвера у границы Белоруссии

Стало известно о новой миссии бундесвера у границы Белоруссии Бундесвер развернул подразделение РЭБ в Литве у границы Белоруссии

Немецкий бундесвер развернул подразделение РЭБ в Литве у границы с Белоруссией, передает Euronews. По данным телеканала, немецкие военнослужащие ведут наблюдение за электромагнитным пространством и перехватывают сигналы радио- и радиолокационных систем.

Подразделение круглосуточно осуществляет мониторинг частот, перехват данных и дешифровку сигналов связи, отметили в источнике. Согласно публикации, полученная информация направляется в единый координационный центр НАТО.

Ранее Латвия полностью закрыла единственный действующий пункт пропуска на границе с Белоруссией. Таким образом, движение через КПП «Григоровщина» прекращено на всех направлениях.

До этого стало известно, что Бундесвер рассчитывает в ближайшие годы вывести на орбиту до 1,2 тыс. спутников разведки и связи. Точное количество зависит от архитектуры будущих космических систем.

Кроме того, министр иностранных дел Латвии Янис Домбрава призвал латвийцев воздержаться от поездок на территорию Белоруссии. Глава МИД объяснил это утверждениями о якобы развязанной Минском «гибридной миграционной войне».