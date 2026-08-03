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03 августа 2026 в 22:59

«Мы были готовы»: в Иране рассказали, что остановило удар по Украине

В Иране заявили о планах нанести удар по трем объектам на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После украинской атаки на иранское судно Тегеран был готов нанести удар по трем объектам на Украине, заявил Press TV советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. Об этом сообщил телеканал Press TV. По его словам, страна отказалась от этих планов после того, как украинская сторона принесла извинения.

Он отметил, что именно это стало причиной отмены готовившейся атаки. Других деталей относительно возможных целей или обстоятельств подготовки удара в сообщении не приводится.

Ранее сообщалось, что Иран имеет все возможности, чтобы устроить Украине самую настоящую дроновую войну, задействовав для этого свои многочисленные союзнические сети по всему миру. Для этого не обязательно запускать беспилотники непосредственно с территории Персидского залива.

До этого военный аналитик Борис Рожин заявил, что агрессивные действия Украины по отношению к Ирану объясняются стремлением получить от США кредиты и вооружение. Он отметил, что Киев не воспринимает возможные удары Тегерана как критическую угрозу и надеется на поддержку со стороны Тель-Авива.

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