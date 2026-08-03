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03 августа 2026 в 23:40

В США женщина убила отца и положила его сердце ему на живот

В Индиане 32-летняя женщина вырезала сердце своему отцу

Фото: Dominic Gwinn/Global Look Press
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В американском штате Индиана 32-летнюю Серену Долнич подозревают в жестоком убийстве своего 58-летнего отца Грегори Долнича, передает издание People. По данным полиции, родственники мужчины обратились к правоохранителям, после того как он перестал отвечать на телефонные звонки.

Они также сообщили, что дочь, вместо того чтобы пригласить отца к телефону, делала странные заявления. А бойфренд подозреваемой рассказал, что видел ее в крови.

Прибывшие к дому полицейские заглянули в окно и заметили мужчину, лежавшего на полу без признаков жизни. После этого сотрудники вскрыли входную дверь и вошли в дом. У погибшего были обнаружены многочисленные ножевые ранения головы, рук и предплечий. Также сообщается, что его грудная клетка была вскрыта, а сердце находилось на животе.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего. Другие детали дела в публикации не приводятся.

Ранее в индийском штате Бихар мужчина забил топором и обезглавил жену своего старшего, брата из-за того что девушка слишком долго несла ему обед. После совершенного убийства злоумышленник демонстративно вывесил отрезанную голову родственницы на ветви баньянового дерева. Об убийстве стало известно, когда прохожие заметили голову.

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