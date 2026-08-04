«Мы готовы»: в МИД России назвали условие для переговоров по Украине Галаузин заявил о готовности России к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по Украине, заявил ТАСС заместитель главы МИД России Михаил Галузин. По его словам, перспективы диалога могут появиться, если страны Запада придут к пониманию необходимости честного и конструктивного разговора.

Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно, — сказал Галузин.

Ранее замглавы МИД РФ заявил: Россия готова рассматривать предложения по урегулированию кризиса на Украине, включая различные форматы контактов. Дипломат подчеркнул, что российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам.

До этого сообщалось: в Киеве сомневаются, что конфликт с Россией удастся урегулировать до конца года. Стороны ищут новые подходы, так как «старые не работают», отметил один из украинских переговорщиков.