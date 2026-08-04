В Москве четырехлетний мальчик выпал с балкона пятого этажа

Четырехлетний мальчик выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, сообщила столичная прокуратура в соцсетях. По данным ведомства, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра родителей, после чего произошло падение с высоты.

В прокуратуре уточнили, что мальчику оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о его состоянии не приводится. Гагаринская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее два подростка столкнулись во время соревнований по парапланеризму в Ставропольском крае, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Оба участника происшествия были доставлены в больницу, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что автомобиль каршеринга под управлением подростка упал в реку на Филевской набережной в Москве. Дорожно-транспортное происшествие, как сообщили в ведомстве, случилось на Крылатской улице в районе дома № 2.