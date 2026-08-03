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03 августа 2026 в 23:58

«Зрелище не для слабонервных»: Харламов рассказал, как ему удалось похудеть

Гарик Харламов назвал диету «Светофор» способом своего похудения

Актер Гарик Харламов на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Актер Гарик Харламов на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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Юморист Гарик Харламов на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» рассказал, что для похудения придерживался диеты «Светофор», при которой список разрешенных продуктов определяется по результатам анализа крови, передает корреспондент NEWS.ru. По словам артиста, сбросить лишний вес ему рекомендовали врачи, предупредившие о негативном влиянии на сердце и общее здоровье.

Харламов признался, что никогда не стремился похудеть ради того, чтобы демонстрировать свое тело. Артист с юмором отметил, что считает такое зрелище не для слабонервных. По словам комика, его жена относится как раз к такому типу людей.

Харламов уточнил, что ранее весил 120 килограммов, затем смог снизить вес примерно до 104,5 килограмма, а сейчас снова набрал до 105 килограммов. Он также отметил, что не использовал препараты для похудения, поскольку боится уколов.

В числе запрещенных для него продуктов оказалась картошка, которую он очень любит, рассказал артист. При этом Харламов признался, что сейчас снова начал отходить от строгого режима питания и допускает послабления в диете.

Ранее мать Гарика Харламова Наталья сообщила о смерти своего мужа Гочи Малании, от которого у нее две дочери — Екатерина и Алина. Она опубликовала совместное фото и поблагодарила возлюбленного за проведенные вместе годы. Женщина не стала уточнять, что именно стало причиной смерти супруга.

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