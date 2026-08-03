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03 августа 2026 в 23:56

Зеленский ввел санкции на 10 лет против 20 россиян и 23 компаний

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении нового пакета санкций против российских физических и юридических лиц. Документ опубликован на его официальном сайте.

Согласно указу, ограничения сроком на 10 лет введены в отношении 20 граждан России и 23 компаний. Из них 20 организаций зарегистрированы в России, две в Белоруссии, еще одна на Украине. В документе утверждается, что все включенные в санкционный список физические и юридические лица связаны с деятельностью российского военно-промышленного комплекса.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что снятие Европейской комиссией санкций на импорт меха соболя из России при сохранении запрета на поставки товаров первой необходимости является лицемерием. Так он прокомментировал решение ЕК об исключении из санкционного списка товаров класса люкс, таких как шкурки соболей.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что Запад пытается санкциями обеспечить стратегическое поражение России. Он отметил, что для этого применяется большое количество нелегальных мер.

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