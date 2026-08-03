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03 августа 2026 в 22:31

В Турции сообщили об эвакуации моряков с атакованного у Новороссийска судна

Минтранс Турции: 22 члена экипажа судна «Надежда» эвакуированы в порт РФ

Фото: Marcus Brandt/Global Look Press
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Моряков, находившихся на борту судна «Надежда», которое подверглось атаке вблизи Новороссийска, эвакуировали в российский порт, сообщил Минтранс Турции. Судно перевозило овощи и фрукты и следовало из Самсуна.

Капитан корабля Ялчын Шахин заявил, что их атаковали шесть-семь БПЛА ВСУ. На борту находились 22 члена экипажа, из которых 13 являются гражданами Турции. По предварительной информации, повреждения получили жилые помещения и носовая часть судна. На борту также продолжается пожар. По данным Минтранса Турции, трое членов экипажа могут находиться в критическом состоянии.

Ранее теплоход «Янина», принадлежащий входящей в структуру Росатома компании FESCO, затонул в Черном море в 130 морских милях (240 километров) от Новороссийска в результате ночной атаки морских дронов ВСУ. Судно получило критические повреждения и ушло под воду.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Николаев, двум сухогрузам, перевозившим грузы для Вооруженных сил Украины, и морскому буксиру, переоборудованному для применения безэкипажных катеров. По данным ведомства, удары нанесены в акватории Черного моря с помощью БПЛА.

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