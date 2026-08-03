«Люди не глухие»: Лина Ли обвинила Ваню Дмитриенко в краже ее голоса

«Люди не глухие»: Лина Ли обвинила Ваню Дмитриенко в краже ее голоса Лина Ли обвинила Ваню Дмитриенко в использовании ее голоса на концерте

Певица Лина Ли заявила, что во время исполнения песни «Ты со мной» на концерте певца Вани Дмитриенко в «Лужниках» использовалась вокальная дорожка с ее голосом. По словам артистки в соцсетях, зрители могли принять этот вокал за голос сестры исполнителя Валерии Дмитриенко.

Лина Ли отметила, что не возражает против исполнения композиции без ее участия. Однако в таком случае следовало убрать основную дорожку с ее вокалом, добавила она.

В ответ на обвинения Валерия Дмитриенко заявила, что слова Лины Ли не соответствуют действительности. Она коротко отметила, что ей нечего добавить, и назвала эти утверждения неправдой.

Ранее Дмитриенко провел сольный концерт на стадионе «Лужники», полностью заполнив трибуны. Артист стал самым молодым российским исполнителем, которому удалось собрать аншлаг на главной концертной площадке страны.

Позже продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил: успех Дмитриенко на сольном концерте на стадионе «Лужники» сравним с достижением солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. По его словам, оба артиста достигли рекордных показателей по сборам в одном возрасте.