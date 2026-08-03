Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 21:52

«Люди не глухие»: Лина Ли обвинила Ваню Дмитриенко в краже ее голоса

Лина Ли обвинила Ваню Дмитриенко в использовании ее голоса на концерте

Певица Лина Ли Певица Лина Ли Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Лина Ли заявила, что во время исполнения песни «Ты со мной» на концерте певца Вани Дмитриенко в «Лужниках» использовалась вокальная дорожка с ее голосом. По словам артистки в соцсетях, зрители могли принять этот вокал за голос сестры исполнителя Валерии Дмитриенко.

Лина Ли отметила, что не возражает против исполнения композиции без ее участия. Однако в таком случае следовало убрать основную дорожку с ее вокалом, добавила она.

В ответ на обвинения Валерия Дмитриенко заявила, что слова Лины Ли не соответствуют действительности. Она коротко отметила, что ей нечего добавить, и назвала эти утверждения неправдой.

Ранее Дмитриенко провел сольный концерт на стадионе «Лужники», полностью заполнив трибуны. Артист стал самым молодым российским исполнителем, которому удалось собрать аншлаг на главной концертной площадке страны.

Позже продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил: успех Дмитриенко на сольном концерте на стадионе «Лужники» сравним с достижением солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. По его словам, оба артиста достигли рекордных показателей по сборам в одном возрасте.

Шоу-бизнес
Ваня Дмитриенко
концерты
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Огромная проблема»: Трамп назвал две главные угрозы для Европы
«Мы были готовы»: в Иране рассказали, что остановило удар по Украине
Залужный «спрогнозировал» будущее Украины в НАТО
Посол России оценил слова Меркель о целях Минских соглашений
Стало известно о новой миссии бундесвера у границы Белоруссии
УЕФА может пойти на крайние меры против Инфантино
В Турции сообщили об эвакуации моряков с атакованного у Новороссийска судна
В Петербурге загорелся офис возле Финляндского вокзала
В Подмосковье число избирателей достигло 6,1 млн человек
В Петербурге задержан организатор незаконных экскурсий по крышам города
Пожарные сократили площадь возгорания на складе во Владимирской области
В ФМБА рассказали о работе врачей с пострадавшими в Геленджике
Скончался известный российский художник
Пожары в Турции: стоит ли лететь на отдых в августе, безопасность туристов
«Люди не глухие»: Лина Ли обвинила Ваню Дмитриенко в краже ее голоса
Мужчина отправил прах своей собаки в космос
В Севастополе решили снизить цену на бензин
Жители Кубани стихийно приносят цветы в память о жертвах атак БПЛА
«Лучше без креветок-мутантов»: в Госдуме сравнили отдых в Таиланде и России
Турэксперт объяснил, можно ли пить змеиную кровь на рынках в Таиланде
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.