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03 августа 2026 в 21:24

Трамп дал обещание по переговорам с Ираном

Трамп: подробности переговоров с Ираном станут известны в ближайшее время

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
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Детали переговоров с Ираном станут известны в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Овальном кабинете. По его словам, процесс не является «слишком сложным». Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Что ж, вы узнаете об этом сегодня или завтра. Я имею в виду, что они так или иначе пройдут достаточно быстро, — сказал Трамп журналистам.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Тегеран хотят обсудить на переговорах открытие Ормузского пролива. Стороны также планируют рассмотреть прекращение атак и снятие морской блокады Ирана. По данным американских СМИ, США обязуются позволить Тегерану экспортировать нефть в соответствии с предварительным соглашением о прекращении огня.

Кроме того, представитель иранского МИД Эсмаил Багаи отметил, что Пакистан остается единственным постоянным посредником в переговорах с США. По его словам, при необходимости оказывают содействие Катар и Китай, но говорить о появлении новых посредников не приходится.

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