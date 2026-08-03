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03 августа 2026 в 10:57

В Иране раскрыли, какая страна выступает посредником в переговорах с США

Багаи: Пакистан остается единственным посредником в переговорах Ирана и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пакистан остается единственным постоянным посредником в мирных переговорах между Ираном и США, новых участников в этом процессе нет, сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи на брифинге. По его словам, которые приводит Al Jazeera, при необходимости оказывают содействие Катар и Китай, но говорить о появлении новых посредников не приходится.

Пакистан выступает посредником в вопросах, касающихся переговоров Ирана и США. Катар также оказывает помощь при необходимости, — отметил Багаи.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отмечал, что конфликтная ситуация вокруг Ирана может быть урегулирована в ближайшие месяцы. По его оценке, логика событий подводит к разрешению либо до конца 2026 года, либо в начале 2027-го. Он подчеркнул, что затягивание противостояния невыгодно ни странам Ближнего Востока, ни самому Тегерану.

До этого президент США Дональд Трамп указывал, что Иран и США достигли принципиальных соглашений по вопросам судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, он выразил надежду на скорое заключение новой сделки по иранской ядерной программе.

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