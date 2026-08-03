«Дальше дурить народ»: ЕС обвинили в использовании Украины в своих целях СВР: Евросоюз использует Украину как полигон для испытания вооружений

Киев и Брюссель рассматривают украинскую территорию как полигон для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения боевых действий, заявили в Службе внешней разведки РФ. По данным ведомства, евробюрократы намерены и дальше использовать украинский народ как «пушечное мясо» в противостоянии с Россией.

Вместе с тем евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как «пушечное мясо» в противостоянии с Россией. <....> На деле же и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны, — говорится в сообщении СВР.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что удары Вооруженных сил Украины вглубь России придали новый импульс переговорному процессу. По мнению журналиста, подобная логика абсурдна. В частности, он провел параллель с гипотетической ситуацией, когда удары Ирана по американской инфраструктуре могли бы вынудить США прекратить военные действия против Тегерана. Официального ответа Госдепартамента на критику не последовало.