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03 августа 2026 в 12:31

Терапевт назвала неочевидные признаки анемии

Терапевт Тихонова: снижение концентрации может быть симптомом анемии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Снижение концентрации и повышенная утомляемость могут быть симптомами анемии, рассказала «Газете.Ru» терапевт Ирина Тихонова. Она отметила, что из-за недостатка кислорода человеку труднее сосредоточиться и запоминать информацию.

Характерным симптомом считается появление одышки и учащенного сердцебиения при нагрузке, которая раньше переносилась без труда. Организм пытается компенсировать недостаточное поступление кислорода к тканям, поэтому сердцу приходится работать интенсивнее, — рассказала Тихонова.

Терапевт подчеркнула, что признаками также могут стать изменение вкусовых предпочтений — например, желание есть мел, лед, сырое тесто. По ее словам, важно и влечение к странным запахам — бензина, краски или ацетона.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что при анемии, в отличие от усталости, часто изменяется цвет слизистых, который становится бледнее, а на ногтевых пластинах появляются белые пятна и линии. При дефиците железа ногти становятся тоньше и тусклее, а упадок сил нарастает постепенно и лишь усиливается со временем.

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