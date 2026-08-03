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03 августа 2026 в 12:11

Терапевт назвала неожиданную опасность кондиционеров

Врач Бурнацкая: работающие рядом с больными людьми кондиционеры разносят вирусы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Работающие рядом с больными людьми кондиционеры могут распространять вирусы, предупредила терапевт Светлана Бурнацкая. По ее словам, переданным Lenta.ru, такой риск особенно высок в небольших и плохо проветриваемых помещениях. Врач отметила важность регулярного обслуживания техники, в том числе своевременной замены фильтров.

Во время дыхания, разговора, кашля или чихания заболевший человек выделяет капли и мельчайшие аэрозоли. Крупные частицы быстро оседают, а мелкие могут длительное время оставаться в воздухе. Если рядом работает вентилятор или кондиционер с направленным потоком воздуха, такие аэрозоли способны переноситься значительно дальше обычного. Большинство бытовых кондиционеров не подают свежий воздух с улицы, а лишь рециркулируют воздух внутри помещения, и если вентиляция недостаточна, концентрация потенциально опасных частиц постепенно увеличивается, — объяснила Бурнацкая.

Она добавила, что, согласно исследованиям, вспышки респираторных инфекций в закрытых помещениях чаще связаны с плохой вентиляцией и длительным контактом людей, а не с работой кондиционера. Например, в офисе, если больной сотрудник кашляет, а вентилятор направлен на коллег, воздушный поток может разносить аэрозоли по комнате. В таких случаях рекомендуется изменить направление обдува, открыть окна или усилить приток воздуха, а заболевшему — по возможности работать из дома или носить медицинскую маску.

Ранее пульмонолог Павел Бережанский рассказал, что исправный кондиционер не может привести к развитию пневмонии. При этом загрязненная климатическая техника вкупе с холодным воздухом действительно способна повысить риск инфекций у людей с хроническими болезнями.

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