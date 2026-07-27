Терапевт предупредила, чем опасны длительные авиаперелеты для женщин

Длительные авиаперелеты повышают риск тромбообразования — особенную опасность они представляют для женщин, которые принимают гормональные препараты или контрацептивы, предупредила в беседе с РИАМО терапевт Элина Аранович. По ее словам, снижение насыщения кислородом из-за перепада высот может также ухудшить состояние пассажирок с хроническим дефицитом железа или климактерическим синдромом.

Авиаперелеты могут принести неприятные сюрпризы. Основная опасность перелетов более трех часов — это риск тромбообразования. Длительная сидячая поза нарушает отток крови, возникает тяжесть и отеки нижних конечностей. В связи с этим обязательно профилактическое ношение компрессионных чулок, а также небольшие разминки во время полета, — посоветовала Аранович.

Врач также порекомендовала пить больше воды, избегать употребления кофе и алкоголя при перелете. Соблюдение этих мер позволит избежать сухости кожи и слизистых.

Ранее терапевт Шота Каландия заявил, что людям с острыми заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы может стать плохо во время авиаперелета. Он призвал воздержаться от путешествий после перенесенного инфаркта в течение четырех недель, а после инсульта — в течение шести недель.