Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 3 августа 2026 года, как украинские войска сдали Белый Колодезь, что в Купянске?

Наступление ВС России на Харьков 3 августа, войска сдали Белый Колодезь

Новые удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесены в районах Харькова, Прудянки, Липцев, Рубежного, Бакшеевки, Новоалександровки, Приколотного, Купино, Колодезного, Курганного, села Хатнее, Богодухова и Верхнего Салтова, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ наступают в Казачьей Лопани и окрестностях, по резервам ВСУ в Прудянке, отработала российская авиация — уничтожен личный состав 2-го бата 475-го штурмполка, отметил канал.

На Волчанском направлении российские войска продвинулись на восьми участках до 500 метров; перестрелки идут в селах Ивановка, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесах Волчанского района, следует из публикации.

«Штурмовая группа бывших заключенных из состава 72-й мехбригады ВСУ пыталась просочиться через лесной массив из Избицкого в направлении Старицы. В результате нашего комплексного огневого воздействия уничтожены», — говорится в сообщении.

На Великобурлукском направлении ВС РФ ведут бои западнее села Петро-Ивановка, в селах Устиновка и Анищино (Анискино), добавил источник. Боевые группы 159-й мехбригады ВСУ пытались бежать с позиций в Устиновке, но были убиты собственными заградительными отрядами, заявили авторы.

«Бывшие заключенные из состава 129-й тяжелой мехбригады пытались прорваться в направлении украинских позиций из Анищино — уничтожены в ходе стрелкового боя», — пишет канал.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более 80 человек, уничтожены вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Позднее канал заявил об освобождении Белого Колодезя — ВС РФ завершили «разгром окруженных сил» украинской армии. «На протяжении нескольких лет поселок был главным логистическим центром ВСУ в Волчанском районе, где противник накапливал резервы, складировал боеприпасы и военную технику», — отметили авторы.

«На Купянском направлении российские войска расширяют зону контроля на восточном берегу реки Оскол. В Купянске ВС РФ продолжают продвижение в городской черте. На Волчанском направлении есть успехи в окрестностях и в самом населенном пункте Ивановка. ВС РФ продвигаются к Купино», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По мнению блогера Олега Царева, в Купянске ВС РФ сохраняют позиции в центре — ВСУ периодически атакуют со стороны окраин. В Купянск-Узловом российские войска закрепляются в районе больницы и автомобильного моста через Оскол, накануне взято под контроль более одного квадратного километра, считает политик.

«На Харьковском участке наши военные теснят противника к южным окраинам Казачьей Лопани. <...> Идут бои в соседней Бакшеевке. На противоположной стороне участка — интенсивные бои в Устиновке и Анискино. Одновременно российские подразделения вдоль русла Плотвы вышли южнее Купино. <...> Воины развивают наступлению южнее к рубежу Приколотное — Ольховатка», — пишет Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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