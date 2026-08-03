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03 августа 2026 в 13:41

Зеленский сделал заявление о назначении Умерова руководителем СВР Украины

Зеленский подтвердил назначение Умерова руководителем СВР Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что назначит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины, сообщает телеканал ТСН. Соответствующее заявление он сделал на совещании украинских послов в Киеве. Новым секретарем СНБО станет экс-министр внутренних дел Игорь Клименко.

Чтобы у него было больше возможностей заниматься одновременно вопросами и дипломатии, и обороны, и процессом переговоров с США, и с другими партнерами, а также переговорами по завершению конфликта, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины, — сказал Зеленский.

Ранее Умеров занимал должность секретаря СНБО. Официального указа о его назначении на новую должность пока не публиковалось.

Также депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может стать главным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах. По его мнению, именно поддержка западных партнеров сыграет ключевую роль в возможном возвращении бывшего главнокомандующего украинской армией в большую политику.

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