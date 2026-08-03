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03 августа 2026 в 14:29

Борисова ответила, почему ушла со всех проектов

Телеведущая Борисова призналась в обострении болезни

Дана Борисова Дана Борисова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Телеведущая Дана Борисова призналась, что у нее обострилось биполярное расстройство. В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что сейчас проходит курс лечения.

Я была так рада быть в одной команде [в проекте «Сокровища императора»], все было супер. Потом у меня закончились таблетки от биполярки, и я начала бросаться на людей. Я сходила с ума и сводила с ума всех окружающих. В какой-то момент все стало настолько ужасно, что я попросилась домой, и меня отпустили, — рассказала Борисова.

Телеведущая подчеркнула, что планирует отказываться от продолжительных шоу, чтобы ситуация не повторилась. В дальнейшем она планирует вернуться на экраны, но будет избегать экстремальных реалити.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призналась, что поторопилась выходить на сцену после получения травмы. Артистка отметила, что сейчас она продолжает проходить лечение.

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