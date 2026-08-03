Отоларинголог предупредила о страшном последствии использования наушников

Постоянное использование наушников повышает риск внезапной глухоты — дело в том, что эти устройства генерируют излучение, предупредила отоларинголог Людмила Елизарова. В беседе с «Радио 1» врач отметила, что слишком частое прослушивание музыки с помощью этого девайса также грозит инфекциями и грибковыми заболеваниями уха.

Эра наушников — катастрофа, ведь внутренняя часть уха не имеет защиты совершенно. Это технологии, то есть электрический символ, поражающий рецепторы. Наши клеточки рецепторные находятся в жидкости, в лабиринте, который может дать полную глухоту. Причем она, возможно, проявится не сейчас, а позже, кумуляция существует, то есть накапливается, а потом при каком-то стрессе забирает слух полностью, — отметила Елизарова.

Врач посоветовала обрабатывать наушники дезинфицирующими средствами. При этом, по ее мнению, лучше вовсе отдавать предпочтение моделям, которые не вставляются в ушной канал. Специалист добавила, что существуют специальные капли-антибиотики для обработки наушников, однако использовать их можно только по назначению.

Ранее отоларинголог Алигусейн Алиев заявил, что использование чужих наушников-вкладышей может привести к развитию ушной инфекции. По его словам, в амбушюрах этого девайса могут размножаться микробы и грибки.