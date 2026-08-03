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03 августа 2026 в 13:44

Психолог перечислила риски длительного грудного вскармливания

Психолог Соловьева: кормление после трех лет мешает развивать самостоятельность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Длительное грудное вскармливание мешает ребенку развивать самостоятельность, рассказала «Москве 24» детский психолог Елизавета Соловьева. Она отметила, что примерно в три года дети проходят кризис «я сам».

Если вскармливание затянуть, ребенок может не пройти кризис «я сам» и у него не сформируется необходимая независимость. Это в дальнейшем может привести к трудностям с принятием решений, отстаиванием своей позиции и защитой личных границ, — рассказала Соловьева.

Психолог подчеркнула, что чрезмерная привязанность к матери мешает социализации. По ее словам, дети сильнее ориентируются на мнение родителей и меньше уверены в собственных действиях.

Ранее гинеколог Любовь Попова рассказала, что грудное вскармливание каждые три или четыре часа действительно может помешать забеременеть. Она отметила, что при кормлении грудью у матерей вырабатывается гормон пролактин.

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