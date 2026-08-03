Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 14:40

Стало известно, чем готовы пожертвовать россияне ради рабочего места дома

Директор по продукту Шульгина: в РФ готовы уменьшить кухню ради рабочего места

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Практически каждый второй опрошенный россиянин готов пожертвовать площадью кухни ради дополнительного рабочего пространства, заявила NEWS.ru директор по продукту ГК «Гранель» Светлана Шульгина. По ее словам, при выборе жилья люди обращают внимание не только на размер комнат, но и на их функциональность в повседневной жизни.

Отдельное рабочее место оказалось почти таким же весомым поводом уменьшить кухню, как и более просторная спальня. Рабочую зону выбрал 21% опрошенных, а спальню — 22%. Ради более просторной гостиной сократить кухню готовы 18%. Результаты показывают, что при выборе планировки россиянам важен не только размер комнат, но и то, какие повседневные задачи позволяет решить пространство квартиры. Даже в кухне-гостиной 19,5 кв. м стоит явно разделять три зоны: рабочую, обеденную и зону отдыха. Стол не должен съедать все свободное пространство. Его размер стоит соотносить с реальным числом людей в семье, а не с площадью помещения, — поделилась Шульгина.

Она подчеркнула, что кухня считается «мокрой зоной» — местом, где проходят водоснабжение и канализация. По словам эксперта, от расположения этих коммуникаций зависит, возможно ли будет в дальнейшем установить перегородку и восстановить изоляцию, или же это станет технически невыполнимой задачей.

В проектной документации кухонная зона должна быть прописана отдельно от гостиной — если такого разделения нет, стоит уточнять у застройщика, что именно предусмотрено проектом. При этом для 30% опрошенных кухня остается главной комнатой дома, площадь которой они не готовы сокращать. Еще 9% предпочитают объединенную кухню-гостиную и готовы отказаться от двух отдельных помещений в пользу общего пространства, — заключила Шульгина.

Ранее коммерческий директор бренда ГК «Да! Девелопмент» Виктория Лесникова заявила, что 58% покупателей жилья готовы увеличить бюджет сделки из-за хороших соседей. По ее словам, окружение играет для респондентов такую же важную роль, как цена квадратного метра и престижность района.

Общество
россияне
квартиры
опросы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число пострадавших при атаке на склад во Владимирской области
Биолог рассказал о смертельном паразите, обитающем в тропиках
Появились подробности о пожаре под Волгоградом
Врач предупредила о неожиданном вреде шоколада для сердца
Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с раненными при ударе БПЛА детьми
Захарова назвала атаку на Геленджик делом террористического формирования
Врач перечислила преимущества грудного вскармливания
Захарова указала на причастность НАТО и ЕС к атаке на Геленджик
«С ума сойдет»: Кузнецов о вероятности перехода Слуцкого в Медиалигу
Еще четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область
Суд принял новое решение по делу о покушении на генерала Алексеева
Кошмарившую бизнесменов банду рэкетиров отправили в колонию
Французский защитник Муйоколо будет выступать за «Балтику»
У многодетной матери забрали детей из-за антисанитарии
Диетолог назвала смертельную опасность немытых арбузов
Киев запугивает итальянцев? Теракт в Москве: версия МИД, новости 3 августа
Раскрыто, сколько детей в Москве назвали в честь древнегреческих героев
Канал Mash набрал свыше 1 млн подписчиков в мессенджере МАКС
«Девочки, работайте»: Семенович обратилась к россиянкам
Названы главные правила безопасной покупки БАДов
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.