Стало известно, чем готовы пожертвовать россияне ради рабочего места дома

Практически каждый второй опрошенный россиянин готов пожертвовать площадью кухни ради дополнительного рабочего пространства, заявила NEWS.ru директор по продукту ГК «Гранель» Светлана Шульгина. По ее словам, при выборе жилья люди обращают внимание не только на размер комнат, но и на их функциональность в повседневной жизни.

Отдельное рабочее место оказалось почти таким же весомым поводом уменьшить кухню, как и более просторная спальня. Рабочую зону выбрал 21% опрошенных, а спальню — 22%. Ради более просторной гостиной сократить кухню готовы 18%. Результаты показывают, что при выборе планировки россиянам важен не только размер комнат, но и то, какие повседневные задачи позволяет решить пространство квартиры. Даже в кухне-гостиной 19,5 кв. м стоит явно разделять три зоны: рабочую, обеденную и зону отдыха. Стол не должен съедать все свободное пространство. Его размер стоит соотносить с реальным числом людей в семье, а не с площадью помещения, — поделилась Шульгина.

Она подчеркнула, что кухня считается «мокрой зоной» — местом, где проходят водоснабжение и канализация. По словам эксперта, от расположения этих коммуникаций зависит, возможно ли будет в дальнейшем установить перегородку и восстановить изоляцию, или же это станет технически невыполнимой задачей.

В проектной документации кухонная зона должна быть прописана отдельно от гостиной — если такого разделения нет, стоит уточнять у застройщика, что именно предусмотрено проектом. При этом для 30% опрошенных кухня остается главной комнатой дома, площадь которой они не готовы сокращать. Еще 9% предпочитают объединенную кухню-гостиную и готовы отказаться от двух отдельных помещений в пользу общего пространства, — заключила Шульгина.

Ранее коммерческий директор бренда ГК «Да! Девелопмент» Виктория Лесникова заявила, что 58% покупателей жилья готовы увеличить бюджет сделки из-за хороших соседей. По ее словам, окружение играет для респондентов такую же важную роль, как цена квадратного метра и престижность района.