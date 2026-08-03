Французский защитник Муйоколо будет выступать за «Балтику»

Французский защитник Лорис Муйоколо будет выступать за калининградский футбольный клуб «Балтика», сообщает «МК в Калининграде». Контракт с футболистом заключили до 2030 года.

Сообщается, что в клуб 25‑летний игрок перешел из французского «Гренобля», который сейчас выступает во втором дивизионе. Муйоколо — воспитанник «Лорьяна». За «Гренобль» защитник играл с августа 2024 года.

Переход в «Балтику» — первый зарубежный этап в карьере футболиста. Сумма трансфера составила около €1 млн (около 92,4 млн рублей).

Ранее экс-игрок армейцев Зоран Тошич заявил, что ЦСКА будет бороться за первую тройку в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Он предположил, что московский клуб еще может подписать несколько новичков до закрытия трансферного окна.