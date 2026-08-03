На Украине уберут два советских монумента На Украине снесут памятники 1941 и 1944 годов в селах Заречье и Вощатин

В селах Волынской области на западе Украины собираются демонтировать два монумента советского времени, сообщает издание «Волынь. Инфо». Речь идет о памятном знаке 1944 года в честь секретаря сельсовета Андрея Стемпковского в селе Заречье и памятнике 1941 года членам Коммунистической партии Западной Украины в селе Вощатин.

Ранее на мемориальном кладбище «Эревелд» в голландском городе Лесден неизвестные осквернили более 150 надгробий советских воинов. Вандалы нарисовали на могильных плитах граффити. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала власти страны лишь за формальное осуждение акта вандализма вместо принятия жестких мер.

До этого дипломат заявила, что переписывание истории — это объявленная властями Польши, стран Балтии и Украины война, в том числе с советскими памятниками. Она привела данные о сносе монументов благодарности Красной армии в этих странах. Захарова отметила, что только Россия и Белоруссия встают «в полный рост», чтобы говорить о болезненности этих процессов.