Военэксперт ответил, что может ускорить освобождение Донбасса

Разрушение моста в Затоке Одесской области может существенно ускорить полное освобождение Донбасса, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, данный маршрут является ключевым каналом снабжения Вооруженных сил Украины.

Если исходить из сегодняшних темпов продвижения наших войск, освобождение Донбасса будет весной следующего года. Если мы сможем ограничить значительную часть Украины от внешнего мира, это станет важным шагом. В настоящее время ВС РФ почти изолировали черноморское побережье. В этой ситуации крайне важно регулярно выводить из строя мост в Затоке — через него идут поставки оружия из Румынии. Около 20% всех боеприпасов поступает именно через этот мост. Украина будет восстанавливать его, а мы снова выведем его из строя, пока у Киева не закончатся ресурсы. Это не займет много времени: может, месяц. Может, чуть больше. И в принципе Украина прекратит заниматься восстановлением моста, — сказал Кнутов.

По его словам, параллельно с атаками на Затоку необходимо наносить удары по сухопутным артериям, соединяющим Украину с Польшей. Так, по словам военэксперта, освобождение Донбасса произойдет быстрее.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в акватории Черного моря. Кроме того, по данным ведомства, российскими средствами поражения был уничтожен морской буксир, переоборудованный украинской стороной для применения безэкипажных катеров.