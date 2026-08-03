Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 14:25

Артиллерия «Южной» смела пункты дислокации ВСУ на ключевом направлении

Артиллеристы «Южной» группировки уничтожили два пункта дислокации солдат ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Артиллеристы «Южной» группировки уничтожили два пункта временной дислокации с живой силой противника в районе Алексеево-Дружковки, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, операторы беспилотников 6-й мотострелковой дивизии обнаружили цели и передали координаты, а артиллерия нанесла удары.

Координаты первой цели были переданы расчету 122-мм орудия Д-30. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен, — говорится в сообщении.

На том же участке фронта ударные дроны поразили два автомобиля ВСУ. Один стоял у лесополосы, второй был уничтожен на ходу вместе с находившимися в нем бойцами.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили логистические центры ВСУ и пункты временной дислокации иностранных наемников. Также ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах украинских военных.

До этого стало известно, что российские войска освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. По данным Минобороны, успеха удалось достичь подразделениям группировки войск «Север».

Регионы
ДНР
СВО
удары
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности о пожаре под Волгоградом
Врач предупредила о неожиданном вреде шоколада для сердца
Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с раненными при ударе БПЛА детьми
Захарова назвала атаку на Геленджик делом террористического формирования
Врач перечислила преимущества грудного вскармливания
Захарова указала на причастность НАТО и ЕС к атаке на Геленджик
«С ума сойдет»: Кузнецов о вероятности перехода Слуцкого в Медиалигу
Еще четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область
Суд принял новое решение по делу о покушении на генерала Алексеева
Кошмарившую бизнесменов банду рэкетиров отправили в колонию
Французский защитник Муйоколо будет выступать за «Балтику»
У многодетной матери забрали детей из-за антисанитарии
Диетолог назвала смертельную опасность немытых арбузов
Киев запугивает итальянцев? Теракт в Москве: версия МИД, новости 3 августа
Раскрыто, сколько детей в Москве назвали в честь древнегреческих героев
Канал Mash набрал свыше 1 млн подписчиков в мессенджере МАКС
«Девочки, работайте»: Семенович обратилась к россиянкам
Названы главные правила безопасной покупки БАДов
Россиянин случайно застрелил друга, целясь в бывшую девушку из ревности
Пенсионер погиб во время сплава по сибирской реке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.