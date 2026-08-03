Артиллеристы «Южной» группировки уничтожили два пункта временной дислокации с живой силой противника в районе Алексеево-Дружковки, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, операторы беспилотников 6-й мотострелковой дивизии обнаружили цели и передали координаты, а артиллерия нанесла удары.

Координаты первой цели были переданы расчету 122-мм орудия Д-30. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен, — говорится в сообщении.

На том же участке фронта ударные дроны поразили два автомобиля ВСУ. Один стоял у лесополосы, второй был уничтожен на ходу вместе с находившимися в нем бойцами.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили логистические центры ВСУ и пункты временной дислокации иностранных наемников. Также ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах украинских военных.

До этого стало известно, что российские войска освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. По данным Минобороны, успеха удалось достичь подразделениям группировки войск «Север».