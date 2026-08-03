ВСУ были с треском выбиты еще из двух населенных пунктов

ВСУ были с треском выбиты еще из двух населенных пунктов Минобороны: российская армия освободила Белый Колодезь и Устиновку под Харьковом

Российские войска освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. По данным ведомства, успеха удалось достичь подразделениям группировки войск «Север».

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что военнослужащие Вооруженных сил России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполья в Донецкой Народной Республике и подступают к городу с востока. По его словам, за минувшую неделю на Красноармейско-Добропольском направлении были освобождены населенные пункты Торское, Светлое, Красный Кут и Красноярское.

До этого стало известно, что в ходе подготовки к освобождению населенного пункта Светлое в ДНР российские разведчики проводили глубокую разведку тыловых позиций противника. Зона наблюдения охватывала территорию до 30 километров. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.