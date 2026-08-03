«Предпосылки для продвижения»: Пушилин заявил об успехах ВС РФ у Доброполья

«Предпосылки для продвижения»: Пушилин заявил об успехах ВС РФ у Доброполья Пушилин: ВС России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполья

Военнослужащие Вооруженных сил России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполья в ДНР и подступают к городу с востока, заявил ИС «Вести» глава региона Денис Пушилин. По его словам, за минувшую неделю на Красноармейско-добропольском направлении были освобождены населенные пункты Торское, Светлое, Красный Кут и Красноярское.

Освобождение этих населенных пунктов создает предпосылки для продвижения [ВС РФ] к южной части Доброполья. <...> Также наши подразделения подступают к восточным окраинам данного населенного пункта, — отметил руководитель ДНР.

Ранее сообщалось, что в ходе подготовки к освобождению населенного пункта Светлое в ДНР российские разведчики проводили глубокую разведку тыловых позиций противника. Зона наблюдения охватывала территорию до 30 километров. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области. По данным Минобороны, боевую задачу успешно выполнили подразделения российской группировки войск «Восток».