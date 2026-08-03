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03 августа 2026 в 11:29

Дроны ВСУ атаковали детей на российском курорте

Губернатор Кондратьев сообщил о ранении детей при налете БПЛА на Геленджик

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Среди пострадавших при налете украинских БПЛА на Геленджик есть дети, заявил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Всего ранения получили 13 человек, им оказывается вся необходимая врачебная помощь, подчеркнул он.

В Геленджике произошла трагедия. В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли три человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь, — написал губернатор.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что трое детей, пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ 2 августа, доставлены в больницу, их состояние оценивается как средне тяжелое. Глава региона уточнил, что в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах ранения получили 17 жителей.

Кроме того, губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в Собинском районе в результате удара украинских беспилотников по складскому объекту ранен мужчина. По словам главы региона, опасности для жизни пострадавшего нет, он госпитализирован.

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