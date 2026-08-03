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03 августа 2026 в 11:37

Автокран загорелся и блокировал движение на Приморском шоссе

Автокран загорелся на 56-м километре Приморского шоссе в Ленобласти

Фото: max.ru/id4706031103_gos*
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В Ленинградской области вспыхнул автокран, сообщает ГКУ «Леноблпожспас» в мессенджере МАКС. Транспорт загорелся на 56-м километре Приморского шоссе в сторону Зеленогорска.

На дороге горел открытым огнем автокран. По тушению работал личный состав 107-й пожарной части Выборгского отряда Леноблпожспас, — уточнили в учреждении.

По предварительной информации, в результате пострадал водитель. Также из-за пожара на трассе перекрыли движение.

Ранее в ночь на 3 августа в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в доме на Лиговском проспекте, неподалеку от Московского вокзала. По данным городского управления МЧС, огонь охватил кровлю здания на площади 300 квадратных метров.

Также сообщалось, что в Севастополе пожарные ликвидировали открытое горение грузового автомобиля, перевозившего зерно. Региональный главк МЧС России проинформировал, что инцидент произошел на спуске к городу с президентской дороги. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого двух мужчин задержали за попытку поджечь бар на Пушкинской улице в Санкт-Петербурге. 22-летнего посетителя попросили покинуть заведение после конфликта, он вышел на улицу и украл канистру с топливом с припаркованного микроавтобуса.

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