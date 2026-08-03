Автокран загорелся и блокировал движение на Приморском шоссе Автокран загорелся на 56-м километре Приморского шоссе в Ленобласти

В Ленинградской области вспыхнул автокран, сообщает ГКУ «Леноблпожспас» в мессенджере МАКС. Транспорт загорелся на 56-м километре Приморского шоссе в сторону Зеленогорска.

На дороге горел открытым огнем автокран. По тушению работал личный состав 107-й пожарной части Выборгского отряда Леноблпожспас, — уточнили в учреждении.

По предварительной информации, в результате пострадал водитель. Также из-за пожара на трассе перекрыли движение.

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