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03 августа 2026 в 12:38

Москвичей предупредили о надвигающейся жаре

Синоптик Шувалов: после 6 августа в Москву придет 30-градусная жара

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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После 6 августа в Москве установится 30-градусная жара, рассказал Lenta.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что в начале недели москвичей ждет умеренное тепло — температура составит 25 градусов.

Это такие умеренные погодные качели. То, что эти качели будут продолжаться в течение августа — более вероятный вариант развития событий, то есть повышение, понижение температур, а каких границ достигнет это повышение и понижение, станет ясно за пять-семь дней до этого, — рассказал Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что при этом не исключены кратковременные грозовые дожди. По его словам, жара в регионе продлится до выходных.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в Москву в субботу, 8 августа, придет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. По его словам, в столице ожидаются интенсивные ливни с количеством осадков до 15–20 литров на квадратный метр.

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