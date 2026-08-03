Москвичей предупредили о надвигающейся жаре Синоптик Шувалов: после 6 августа в Москву придет 30-градусная жара

После 6 августа в Москве установится 30-градусная жара, рассказал Lenta.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что в начале недели москвичей ждет умеренное тепло — температура составит 25 градусов.

Это такие умеренные погодные качели. То, что эти качели будут продолжаться в течение августа — более вероятный вариант развития событий, то есть повышение, понижение температур, а каких границ достигнет это повышение и понижение, станет ясно за пять-семь дней до этого, — рассказал Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что при этом не исключены кратковременные грозовые дожди. По его словам, жара в регионе продлится до выходных.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в Москву в субботу, 8 августа, придет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. По его словам, в столице ожидаются интенсивные ливни с количеством осадков до 15–20 литров на квадратный метр.