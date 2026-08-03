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03 августа 2026 в 13:38

Адвокат объяснил, может ли школа обязать покупать определенную форму

Адвокат Иванов: школа не может принуждать покупать форму у конкретного продавца

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Школа не имеет права принуждать покупать форму у конкретного продавца, рассказал «КП-Кубань» адвокат Алексей Иванов. Он отметил, что это нарушает закон «О защите конкуренции».

Специалист объяснил, что школа вправе устанавливать требования к одежде учеников — цвет, стиль, фасон — согласно статье 38 ФЗ «Об образовании в РФ». При этом локальный акт должны утверждать с учетом мнения совета родителей и совета обучающихся.

Иванов подчеркнул, что родители вправе отказаться приобретать форму у указанного производителя. По его словам, если из-за отказа покупать форму у навязанного продавца ребенка давят или отстраняют от занятий — нужно подать коллективную жалобу в прокуратуру, региональное УФАС или министерство образования края.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что многодетные семьи могут получить выплаты на школьную форму. Он отметил, что размеры и нюансы назначения средств различаются в зависимости от региона.

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