«Играет спокойно»: Веснина о победе 16-летней россиянки на турнире в США Веснина: российская теннисистка Лютова играет спокойно для своего возраста

Российская теннисистка Кристина Лютова играет очень собранно и спокойно для своего 16-летнего возраста, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка Елена Веснина. По ее мнению, у победившей на турнире в Мемфисе спортсменки большое будущее.

Поздравляю Кристину с этой победой! Она играет очень собранно и спокойно для своего возраста. Она хорошо видит корт и играет по счету — эти качества присущи опытным теннисисткам. У Кристины большой, — сказала Веснина.

Ранее Лютова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) 250 в Мемфисе. В финале россиянка обыграла чешку Дарью Видманову. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу 229-й ракетки мира.

Лютова выиграл первый титул WTA в карьере на своем дебютном турнире. Россиянка стала самой молодой чемпионкой тура с 2019 года, когда Кори Гауфф выиграла первый титул в возрасте 15 лет. После победы в Мемфисе Лютова поднялась на 99 строчек мирового рейтинга и теперь занимает 126-ю позицию. В рейтинге игроков до 18 лет она занимает первое место.