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03 августа 2026 в 14:50

Дети оказались в числе жертв смертельной атаки БПЛА на Геленджик

Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло до шести

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Число погибших при падении обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ в Геленджике выросло до шести человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Трое из них — дети.

К сожалению, количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них — дети. В этот очень тяжелый момент выражаю искренние соболезнования родным и близким, — сказал Кондратьев.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и еще 13 пострадали при падении обломков беспилотного летательного аппарата в Геленджике. Как уточнил губернатор, инцидент произошел в селе Архипо-Осиповка, среди пострадавших есть дети. По его словам, Вооруженные силы Украины вели атаку на гражданскую инфраструктуру.

Утром 3 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 131 БПЛА над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря. Утром 2 августа перехватили 635 украинских беспилотников.

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