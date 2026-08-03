Диетолог назвала смертельную опасность немытых арбузов

Употребление немытых арбузов с нитратами приводит к серьезным проблемам со здоровьем, в частности это блокирует перенос кислорода в крови, заявила в беседе с «Москвой 24» терапевт и кардиолог Татьяна Залетова. При этом, по ее словам, распознать опасный плод на глаз нельзя — это возможно только с помощью лабораторного анализа.

Самый реальный риск представляют нитраты: если арбуз выращен с использованием большого количества азотных удобрений, он впитывает их как губка. А они, попадая в организм, превращаются в вещества, блокирующие перенос кислорода в крови. Это особенно опасно для маленьких детей, беременных и людей с анемией, — подчеркнула Залетова.

Кроме нитратов на поверхности арбузной корки скапливаются микробы, так как ягода лежит на земле, ее перевозят в машинах и трогают десятки рук. При разрезании нож переносит бактерии с корки в мякоть, и тогда даже сладкий арбуз может вызвать серьезное отравление. Поэтому перед едой его обязательно нужно мыть теплой водой с мылом и не покупать уже нарезанным, напомнила специалист.

Ранее нутрициолог Елена Милаева заявила, что людям с гастритом и язвой желудка противопоказано употреблять арбузы и дыни. Она отметила, что в разгар сезона этих бахчевых культур здоровому взрослому человеку важно помнить о строгой умеренности в их потреблении.