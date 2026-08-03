В РАН назвали главное условие для ядерного удара в защиту союзника по ОДКБ

Заявление постпреда России при ОДКБ Виктора Васильева о возможности применения ядерного оружия для защиты союзников носит скорее теоретический характер, поскольку для таких действий необходим официальный запрос от самой атакованной страны, высказал мнение в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Он подчеркнул, что ОДКБ — это многосторонняя структура, и нельзя механически переносить обязательства на все страны блока.
Для подобных действий необходим официальный запрос. Нельзя просто взять и защитить кого-то, если он сам об этом не просит... Так что сегодня подобное заявление следует расценивать как теоретическое, гипотетическое, — заявил Межевич.
В качестве примера политолог привел Россию. Он указал, что Москва не обращалась за помощью к ОДКБ в рамках конфликта с Украиной, поскольку не сочла это необходимым.
Если бы запрос был направлен, это, конечно, поставило бы наших союзников в разной степени в сложное положение. Но, осознавая это, мы такой помощи не запрашивали. Тем более, вряд ли наши партнеры могли бы оказать содействие в ядерном аспекте — у них просто нет такого оружия, — пояснил Межевич.
Ранее постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что стратегия коллективной безопасности и военная доктрина России предполагают возможность применения ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения на них. Так он ответил на вопрос о вероятном размещении российского ядерного вооружения на территории других стран блока.