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03 августа 2026 в 16:56

В Госдуме отреагировали на слова ирландского путешественника о Казани

Депутат Прокофьев призвал создать туристические маршруты во всех странах БРИКС

Казань Казань Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев призвал создать туристические маршруты во всех странах БРИКС. Так в беседе с NEWS.ru парламентарий отреагировал на слова ирландского путешественника Тима, впечатленного красотой и безопасностью Казани. По мнению Прокофьева, подобные живые отзывы иностранцев особенно ценны на фоне искаженной картины, которую рисует западная пропаганда.

Приезжая в Россию, туристы, блогеры и журналисты открывают для себя не ту страну, которую им показывает пропаганда Запада, а видят современные и гостеприимные города. Поэтому впечатления людей имеют особую ценность. Возвращаясь домой, они рассказывают о той действительности, которую невозможно понять по стереотипам или публикациям в СМИ. Хороший тому пример — реакция Тима на Казань. В этом городе на протяжении веков гармонично сосуществуют разные культуры, традиции и религии. Сейчас РФ и КНР ведут работу по развитию «Красного маршрута». Он включит памятные места, связанные с жизнью Владимира Ленина. Почему бы не расширить такое сотрудничество с более широким кругом стран, в том числе входящих в БРИКС? — сказал Прокофьев.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют построить масштабный парк развлечений. Объект станет аналогом знаменитого американского парка «Диснейленд». По словам автора проекта, новый объект должен превратиться в один из ключевых туристических центров республики.

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